"Başörtülüden psikolog olmaz" sözlerinden sonra, AK Partilileri hedef alan açıklamalarıyla bilinen avukat Sibel Sevinç de, başörtülü hakim ve savcıları hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Prof. Dr. Üstün Dökmen katıldığı programda 28 Şubat sürecinin yasakçı zihniyetini andıran, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Şunun için; psikolojide karşıdaki kişiye karşı nötr davranış içinde olması lazım, empati kurabilmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

28 Şubat sürecinin yasakçı zihniyetini andıran "Başörtülüden psikolog olmaz" sözlerine çok büyük tepki gelmişti.

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in skandal çıkışı sonrası benzer bir açıklama daha dikkat çekti.

Başörtülü hakim ve savcıları hedef aldı

AK Partilileri hedef alan açıklamalarıyla bilinen avukat Sibel Sevinç de, başörtülü hakim ve savcıları hedef alan paylaşımlarda bulundu.

"Kamu görevinde tesettür olamaz"

Sevinç, "Tesettürlü hâkim, savcı ve avukat da olmamalı. Kamu binalarında, kamu görevinde tesettür olamaz. Özel hayatı beni ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye üye olma suçundan yargılandı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar" ve "Sokakta işimiz yok" diyen avukat Sevinç hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik' suçlarından dava açılmış, 13 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.