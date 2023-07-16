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Hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7. yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce kişinin katılımıyla anıldı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu.

81 ilde sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde millete, ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar genelinde on binlerce camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen program çerçevesinde 253 şehidin anısına saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden selalar aynı anda yeniden yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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