Meydanlarda 15 Temmuz'u anma etkinlikleri 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7. yılında Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlendi.

ensonhaber.com

Hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce kişinin katılımıyla anıldı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu.

İstanbul

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları' programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'un 7'nci seneidevriyesinde bir kez daha ilan ediyorum; değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İzmir

İzmir'de Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki programı canlı olarak led ekranlardan verilirken program saygı ve İstiklal Marşı, ardından da Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı.

Daha sonra Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ekibi mehteran konseri gerçekleşti.

Mersin

Mersin'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği ve yürüyüşü düzenlendi.

Millet Bahçesi önünden başlayan yürüyüşe mehteran ekibi de eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik yapılan dua ile devam etti.

Rize

Rize'de şehitleri anma yürüyüşü için Rize Gençlik Merkezi önünde toplanan kalabalık 100 metrelik Türk bayrağı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Daha sonrasında meydanda yüzlerce kişinin katılımıyla saygı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından da Kur'an-ı Kerim okundu.