Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru ilerleyen başıboş köpeği kayıt altına alan sürücü ve arkadaşı, "Aracı durdurup içeri alalım istedik ama üzerinde ciddi bir korku vardı" dedi.

Dün öğle saatlerinde İstanbul'da, görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, yolunu şaşıran başıboş sokak köpeği olduğu görüldü.

Sürücüleri şaşkına çeviren ve trafiği tehlikeye sokan olay, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde gerçekleşti.

Görevliler yakaladı

Seyir halindeki bir sürücü, durumu fark ederek aracını yavaşlattı ve bir motosiklet sürücüsünün köpeğe müdahale etmesini sağladı.

Kuryelerden kaçan köpek, daha sonra görevliler tarafından ip yardımıyla yakalanarak köprüden götürüldü.

O anları anlattılar

DHA'nın aktarımına göre; trafikte köpeği korumak için yavaşlayarak, araçlarını bir çeşit koruma kalkanı yapan ve o anları kayıt altına alan sürücü ile arkadaşı yaşananları anlattı.

15 Temmuz Köprüsü'ndeki köpeğe yardım edenler o anları anlattı VİDEO



"Kontrollü bir şekilde yavaşlayarak aracı durdurduk"

Arkadaşıyla birlikte araçlarını yavaşlatarak güvenli şerit oluşturan ve bu anları cep telefonuyla görüntüleyen İpek Erdin, "Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya sağ şeritte giderken bir dostumuzun orada olduğunu fark ettik. Zaten yayınlanan videolarda da sesimdeki telaş belli. Durmamız gerektiğini ve köpeğin bir zarar göreceğinden bahsettik. Kontrollü bir şekilde yavaşlayarak aracı durdurduk, diğer araçlar da durdu. 2 motosikletli kurye dikkatimizi çekti. Sağ olsunlar onlar da yardımcı oldular. O süre içerisinde zaten köprüdeki personeller köpeği yakalamaya çalışıyorlardı. Köpek, herhangi bir şekilde zarar görmedi diye düşünmek istiyorum. Açıkçası büyük bir şok yaşadık." dedi.

"İçeri alalım çok istedik"

İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden Erdin, "Hayatımızda hiç köpeğin köprüden geçtiğini görmedik. O da çok korkmuş bir köpekti. Fiziki olarak da hasta ve bakımsız gözüküyordu. Bir yerden mi kaçtı, başına bir iş mi geldi bilmiyoruz maalesef. Aracı durdurup içeri alalım çok istedik ama üzerinde ciddi bir korku vardı. Diğer görevli arkadaşlar da yakalamaya çalışırken epey zorlandı. KGM'de görevli arkadaşlar sağ olsunlar bir ip yardımıyla köpeği tuttular ve aldılar. Daha sonra biz nereye götüreceklerini sormuştuk, beyefendi de 'Beşiktaş'ta barınağa bırakıldı' diye sosyal medya hesabından paylaşımımıza yorum yapmış.

"Bizim yaşama hakkımız olduğu kadar onların da yaşamaya hakkı var"

Maalesef ki; günümüzde barınaklar olsun, sokakta yaşanan tacizler, yaralanmalar olsun. Çok fazla olay yaşıyoruz ve küçükten büyüğe, evde beslediğimizden sokakta beslediğimize kadar, bizim yaşama hakkımız olduğu kadar onların da yaşamaya hakkı var. İnsanların çok gereksiz ve acınası yorumlarını gördüm ve bu durum canımı yaktı açıkçası. Eğer konumuz inançsa bu inançta karıncadan kuşa kadar onların da bizim kadar yaşamaya hakkı olduğunu bilmeleri gerekiyor. Umarım zamanla, kimi insanımız bunu bilinçli hale gelecek şekilde öğrenir." diye konuştu.

"Köpek panikle diğer şeritlere doğru kaçıyordu"

Hızını keserek otomobiliyle köpeğe bir çeşit koruma kalkanı oluşturan Seren Avcı ise şunları söyledi:



"Biz normal işe giderken trafiğin, rutin köprü trafiği olduğunu düşünmüştük ama iki görevlinin ellerinde iplerle bariyerlerden karşıya geçmek istediğini görünce ben köpeği fark etmeden, insan olmasıyla bir panikle hemen dörtlüleri yakarak kontrollü bir şekilde durmak istedim. Köpeği fark edince daha çok panikledik. Bu panik herkesi sıkıntıya sokabilirdi. Bir anda motorlar geldi, köpek çok korkmuştu. Bizim için çok tedirgin bir andı. Sağ olsun arkamızdan gelen araçlar da durumu fark edip dörtlülerini yaktılar ve sağ şeridin trafiğini tamamen durdurabildik. Köpek panikle diğer şeritlere doğru kaçıyordu. Çok ürkekti ve her sese sıçrıyordu.

"Bir şeyden kaçtığını ve korktuğunu düşünmek istiyorum"

Görevliler bize işaret ederek, bu şekilde kalkan olun, kapatın dediler. Köpeği olabildiğince sağ şeride çekmeyi başardık. Sonra trafik orta ve sol şeritten akınca onlar tekrar bariyerlerden gelip aldılar. Biraz panik haliydi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Tehlikeli bir durumdu. Nihayetinde akıl erdirebilecek bir canlı değil, bir şeyden kaçtığını ve korktuğunu düşünmek istiyorum. O yüzden biraz daha anlayışla, olası bir tehlikeyi önleyip, çok şükür diyerek insanlık ya da hayvan severlik vazifesi diyerek kimseyi tehlikeye atmadan kontrollü bir şekilde hallettik. Onun adına mutluyuz. Bu olumsuz süreçte umarım diğer dostlar içinde güzel bir örnek olur."













