15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yılında en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

15 Temmuz şehitleri, kabirleri başında anılıyor.

Vatandaşlar, içinde 251 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı sabah erken saatlerden itibaren ziyaret etmeye başladı.

Dualar okuyan ziyaretçiler, daha sonra bahçedeki, her birinin altında bir şehidin ismi ve öz geçmişini gösteren karekodu bulunan selvi ağaçlarının çevresinde dolaştı.

İçinde darbe girişiminin izlerini taşıyan bazı eşyalar da bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekti.

"Canımız olduğu müddetçe bunlara soluk aldırmayacağız"



Ziyaretçilerden Firuze Karaoğlu, taksici komşusu Akın Sertçelik'in, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olduğunu belirterek, "Her gün bu yollardayım. Canımız olduğu müddetçe bunlara soluk aldırmayacağız. Köprüye ilk oğlumu çıkardım. 6 yıl oldu, hüzün var. Akın Sertçelik, taksiciydi, benim yan komşumdu. Başından vuruldu, iki gün ulaşamadılar. Mahallenin gençlerini hep ayağa kaldırdım, sabaha kadar namaz kıldım." diye konuştu.

15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını VİDEO





"Fransa'dan geldik"

Fransa'nın başkenti Paris'ten çocuklarıyla gelen ve müzeyi ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Bayram Ercan, "Darbe girişiminde Elazığ'daydım. O gün her Türk insanı gibi bizim de içimiz yandı. Öyle bir şey olacağını insan hiç tahmin edemiyor. Haberlerde işin boyutunu görünce insan üzülüyor. Şehitlerin o makama ulaşmaları çok büyük bir duygu." ifadesini kullandı.

Şehidin oğlu ve gazi de ziyaret etti

Mustafa İlhan, ailesiyle Konya'dan geldiğini kaydederek, şehitler adına dikilen ağaçlardan ve anıttaki isimlerden çok etkilendiğini, dua ettiğini söyledi.

AA'nın haberine göre, darbe girişiminde Vatan Caddesi'nde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder de anıtı ziyaret edenler arasındaydı.