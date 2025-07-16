15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

Hain darbe girişiminin 9'uncu yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde "sabah namazı" buluşması düzenlendi.

ŞEHİTLER İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Erbaş, sabah namazını kıldırmasının ardından şehitler için ettiği duada, mekanlarının cennet olmasını temenni ederek, şunları söyledi:

ALİ ERBAŞ DUA ETTİ

Ya Rabbi, o gece tankların önünde durarak, devletimizi, milletimizi, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı, ırzımızı, namusumuzu korumak için mücadele eden ve yaralanan, gazi mertebesine ulaşan kardeşlerimiz oldu. Cümle gazilerimize şifalar, hayırlı ve uzun ömürler nasip eyle.



Şehitlerimizin yakınlarına sabrı cemil ihsan eyle Ya Rabbi. Devletimize düşmanlık yapan dahili ve harici hainleri kahru perişan eyle. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle Ya Rabbi. Aramıza haset, fesat sokmak isteyen cümle kötülere, şerlilere fırsat verme.