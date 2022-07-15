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    15 Temmuz'da şehit olan kahramanlar

    15 Temmuz'da şehit olan kahramanlar

    FETÖ'nün 251 kişiyi şehit ederek hain emellerini gerçekleştirmek istediği darbe girişiminde, yaşananların üzerinden 6 yıl geçti.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 08:29
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 08:42
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    Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçti.

    15 Temmuz gecesi FETÖ'ye mensup askerler Boğaziçi Köprüsünü kapatarak darbe teşebbüsünde bulundular. Başta İstanbul ve Ankara sokaklarında tanklar terör estirdi.

    Gerçekleşen darbe girişimi halkın ve güvenlik güçlerinin büyük direnişi sonucu başarısız oldu.

    Vatan size minettar

    Milletin iradesinin gösterildiği bu günde 251 kişi şehit olurken 2 bin 703 vatandaşımız da yaralandı.

    Hain darbe girişimine karşı milletini, bayrağını, vatanını ve devletini korumak için destan yazan 251 şehidi ve 2 bin 703 gaziyi unutmayacağız...

    15 Temmuz şehitleri ve hikayeleri - FOTO GALERİ

    15 Temmuz da şehit olan kahramanlar #1

    15 Temmuz'un şehadete yürüyen kahramanları ViDEO


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