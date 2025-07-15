15 Temmuz’un en genç kahramanları: Vatan için can verdiler

15 Temmuz 2016’da Türkiye, tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı.

Cuntacıların halkın iradesine darbe vurmak için başlattığı ihanet girişimi, milletin vatan aşkı, adalet inancı ve demokrasiye olan bağlılığıyla bertaraf edildi.

Bu kara gecede milletin demir yumruğu darbe zihniyetini ezdi.

Ancak verilen bedel çok büyüktü.

REŞİT BİLE DEĞİLLERDİ

252 vatandaşımız şehit oldu, binlercesi yaralandı.

Şehitlerimiz arasında öyle isimler vardı ki henüz reşit bile olmamışlardı.

Kimisi liseye gidiyor, kimisi gelecekle ilgili hayal kuruyordu.

VATANLARI İÇİN CANLARINI FEDA ETTİLER

Ama 15 Temmuz gecesi, vatan söz konusu olunca yaşlarını değil cesaretlerini konuşturdular.

Çocuk yaşta sokağa çıkan bu kahramanlar, darbenin karşısında durarak hem demokrasiyi hem de milletin onurunu savundular.

Onlar, Türkiye’nin en genç şehitleri olarak tarihe geçtiler.

EN GENÇ ŞEHİT: 14 YAŞINDAYDI

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde, babasıyla birlikte sokağa çıkan Halil İbrahim, yaşanan çatışma sırasında başına isabet eden kurşunla şehit oldu.

Daha o gün tamamlayamadığı hayalleri vardı.

“İleride başka ülkelere gezmeye giderdik” diyen kardeşinin bugünü hala özlemle hatırladığı bu küçük kahraman, Türkiye’nin en genç şehitlerinden biri oldu.

ENGİN TİLBAÇ 16 YAŞINDAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına kulak verip tankları durdurmak için Baştabya önüne giden Engin Tilbaç, o tarihi gecede tankın altında kalarak şehit oldu.

Ailesi, üç gün süren tedirgin bekleyişten sonra cenazesine kavuştu.

ÖZGÜR MUSTAFA KARASAKAL 17 YAŞINDAYDI

17 yaşındaki Özgür Mustafa Karasakal, Genelkurmay Başkanlığı’nın önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit oldu.

Vurulduktan sonra 40 dakika ambulans bekleyen Karasakal, babası ve iki kardeşinin gözleri önünde şehit oldu.

RÜSTEM RESUL PERÇİN 17 YAŞINDAYDI

Kalkışmasıy televizyon ekranlarından öğrenen henüz 17 yaşındaki Rüstem Resul Perçin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını beklemeden Beştepe’ye koştu ve orada kurşunların hedefi olarak şehit oldu.

MUTLU CAN KILIÇ 17 YAŞINDAYDI

Darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul’da sokağa çıkan Mutlu Can Kılıç, henüz 17 yaşındaydı.

Bayrampaşa’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde vatanını savunurken darbecilerin açtığı ateşle şehit düştü.

Lise öğrencisi olan genç, gösterdiği cesaretle, 15 Temmuz’un unutulmaz simgeleri arasında yerini aldı.

UHUD KADİR IŞIK 17 YAŞINDAYDI

Sabah Kara Harp Okulu sınavını kazandıktan sonra akşama kadar bekleyen Uhud Kadir, Meclis önünde yaralılara yardım için gitti.

Sırtını siper ederek insanları korumaya çalışırken helikopter ateşiyle şehit düştü.

ABDULLAH TAYYİP OLÇOK 16 YAŞINDAYDI

15 Temmuz gecesi vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmak için babası Erol Olçok’la birlikte köprüye koşan Abdullah Tayyip Olçok, 2 mermiyle vuruldu ve henüz 16 yaşında şehadete kavuştu.

MAHİR AYABAK 17 YAŞINDAYDI

Lise öğrencisi Mahir Ayabak, İstanbul Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde darbecilere karşı direnirken şehit oldu.

Geleceğe dair birçok hayali vardı; o gece babasının uyarılarına rağmen “Ben de gidiyorum” diyerek evden çıkmıştı.

Henüz 17 yaşındaydı ama vatan sevgisi yüreğinde çok büyüktü.

Kurşunların hedefi olan Mahir, Türkiye’nin en genç demokrasi şehitlerinden biri olarak kayıtlara geçti.