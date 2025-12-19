Yurt genelinde pus ve sis etkisini sürdürecek: Soğuk hava devam ediyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ancak iç ve doğu kesimlerde pus ve sis etkisi devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrederek hafif bir kış havası olacak.

Göster Hızlı Özet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde önemli bir yağış beklenmediğini ancak iç ve doğu bölgelerde pus ve sisin etkili olacağını belirtti.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederek yumuşak bir kış havası yaşanacak.

Kuzeybatı ve batı bölgelerde pus, iç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise sis devam edecek; sıcaklıklar batıda 15-18, doğuda 5-10 derece olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde önemli bir yağış sistemi beklenmiyor. Ülke çapında hava genellikle az bulutlu, parçalı bulutlu ve açık geçecek. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yaygın pus ve sis görülürken, sabah ile gece saatlerinde buzlanma riski taşıyacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrederek yumuşak bir kış havası hakim olacak. ÜLKE GENELİNDE KURU BİR GÜN Bugün yurt genelinde yağışsız bir gün. Kuzeybatı ve batı kesimlerde puslu hava etkili olurken, iç bölgelerde ve doğuda sis bekleniyor. Akdeniz kıyıları ve Ege'de güneşli bir hava hakim. İstanbul'da sıcaklık 11-13 derece civarında, parçalı bulutlu. SİS VE PUS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR Cumartesi günü benzer şekilde yağış beklenmiyor, hava az bulutlu ve açık. Pus ve sis iç kesimlerde devam ediyor. Sıcaklıklar hafif yükselerek güneyde 18-20 dereceye, kuzeyde 12-15 dereceye ulaşıyor. Karadeniz kıyıları parçalı bulutlu, iç Anadolu'da gece sıcaklıkları sıfıra yakın. YURTTA GÜNEŞLİ HAVA HAKİM Pazar günü hava durumu değişmiyor; ülke genelinde kuru ve güneşli bir gün. Pus özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sis görüş mesafesini düşürebilir. Sıcaklıklar batıda 15-18 derece, doğuda 5-10 derece seviyelerinde. Bazı iç kesimlerde gece don olayı görülebilir. SABAH SAATLERİNDE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK Pazartesi günü yağışsız hava sürüyor. Parçalı bulutlu bölgeler artsa da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Pus ve sis sabah saatlerinde etkili, gündüz güneşli. Güney kıyılarda sıcaklığın 17-19 derece, Marmara'da 12-15 derece olacağı tahmin ediliyor. SICAKLIKLAR MEVSİME GÖRE YÜKSEK Salı günü az bulutlu ve açık hava hakim olacak. İç ve doğu bölgelerde puslu sabahlar devam ediyor. Sıcaklıklar normallerin üzerinde kalarak kıyılarda 15-18 derece, iç kesimlerde 8-12 derece civarında seyredecek. 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 19 Aralık Cuma: 20 Aralık Cumartesi: 21 Aralık Pazar: 22 Aralık Pazartesi: 23 Aralık Salı:

