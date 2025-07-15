15 Temmuz’un İlk Şehidi: Astsubay Bülent Aydın

15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığa olan sarsılmaz inancı bir kez daha tarihe kazındı.

Türk milletinin istiklaline ve iradesine kasteden hain darbe girişimi; sokaklarda, meydanlarda ve karargahlarda göğüs göğüse verilen bir vatan mücadelesine dönüştü.

O karanlık gece, milletin iradesi tanklara, silahlara ve cuntacı zihniyete karşı galip geldi.

15 TEMMUZ'UN İLK ŞEHİDİ

Ancak bu zafer, ağır bir bedelle kazanıldı.

Türkiye genelinde 251 vatandaşımız şehit düştü.

Bu şehitlerin ilki, Ankara’nın kalbinde, Genelkurmay Karargahı önünde görev başında can veren Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın oldu.

DARBECİ ASKERLER KARARGAHI ELE GEÇİRDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın koruma astsubayı olarak görev yapıyordu.

15 Temmuz akşamı saat 21.30 sularında, Orgeneral Çolak ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’na gitti.

Ancak karargah, darbeci askerler tarafından ele geçirilmişti.

KURTARILAMADI

Orgeneral Çolak içeriye adım atar atmaz darbeciler tarafından derdest edilerek etkisiz hale getirildi.

Bu esnada karargah dışında güvenliği sağlayan korumalar hedef alındı.

Darbecilerin açtığı ilk ateşte, koruma ekibinde yer alan Astsubay Bülent Aydın ağır şekilde yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHADETİ AKILLARA KAZINDI

Bülent Aydın, o gece sadece komutanını korumakla kalmadı; devletin anayasal düzenine, milletin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan hain kalkışmayı göğsünde durdurarak tarihe geçti.

Onun fedakarlığı, 15 Temmuz gecesinin ilk şehidi olarak kayıtlara geçti ve halkın gönlünde silinmez bir yer edindi.

Aydın’ın cenazesi, memleketi Erzurum’un Aziziye ilçesinde toprağa verildi. Şehidimizin adı, Türkiye genelinde birçok okul, cadde ve kamu binasında yaşatılıyor.