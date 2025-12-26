Özel Harekat Başkanı Hayal’den Suriye’deki üs bölgelerine ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de terör örgütü YPG'nin Suriye ordusu ile entegrasyona direnmesi, bölgede gerilimi bir kez daha artırdı.

Türkiye, konuyla ilgili hassasiyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil tüm kanallardan uyarı mahiyetinde dile getirmişti.

ÖZEL HAREKAT BAŞKANI SURİYE'DE

Gerilimin giderek tırmandığı şu günlerde, Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Suriye’de bulunan üs bölgelerine yönelik saha ziyareti gerçekleştirdi.

Özel Harekat Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında bölgede görev yapan personelin çalışma şartları ele alındı. Hayal, görevli personelle bir araya gelerek sahadaki mevcut durum hakkında bilgi aldı.

OPERASYONEL SÜREÇLER MASAYA YATIRILDI

Ziyaret sırasında yürütülen faaliyetler ve operasyonel süreçler detaylı şekilde değerlendirildi. Üs bölgelerindeki güvenlik durumu, lojistik imkanlar ve görev icrası hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

SAHA DEĞERLENDİRMELERİ YAPILDI

Açıklamada, ziyaretin amacının sahadaki faaliyetlerin etkinliğini artırmak ve görev yapan personelin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek olduğu vurgulandı.