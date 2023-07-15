15 Temmuz'un kadın kahramanları hüzün ve gururla yad ediliyor 15 Temmuz'da darbeci askerlere direnerek şehit olan kadın kahramanlar, unutulmadı. Darbenin üzerinden 7 yıl geçerken kadın kahramanlar, hüzün ve gururla anılıyor.

AA

15 Temmuz hainm darbe girişiminde korkusuzca sokağa çıkan ve şehit düşen kadın kahramanlar, unutulmadı.

Cuntacı askerlere karşı duran kadın kahramanların bazıları gazi olurken, 11'i ise şehitlik mertebesine ulaştı.

FETÖ'cü hainlere karşı omuz omuza mücadele eden kadınlar, tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Şehitlerimiz

Darbe girişimindeki saldırıların yoğunlaştığı yerlerden Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığına yapılan saldırıda polisler Zeynep Sağır, Seher Yaşar, Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, Genelkurmay Başkanlığı önünde Yıldız Gürsoy, İstanbul'da en yoğun çatışmaların yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler'de ise Türkan Türkmen Tekin şehit düştü.

İstanbul'un gözü kara kadınları

AA; Kurtuluş Savaşı'ndaki kahraman kadınların torunları olarak verdikleri mücadeleyle destan yazan kadınların, 15 Temmuz akşamı yaşadıklarını derledi:

Ayşe Aykaç: Ev hanımı olan 44 yaşındaki Aykaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısı üzerine eşiyle gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit düştü. Köprüye yürüyenlerin arasında ön saflarda yer alan Aykaç, FETÖ'cü askerlerin köprüye girişte vatandaşların üzerine açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Ailesiyle helalleşmesinin ardından çıktığı köprüde şehadete yürüyen Aykaç, 4 çocuk annesiydi.

Türkan Türkmen Tekin: Malatyalı, 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Türkan Türkmen Tekin, FETÖ'cü askerlerin işgal etmek istediği Atatürk Havalimanı'na giderken, Esenler'de cuntacıların kullandığı tankın altında kalarak yaralandı. Ev hanımı Tekin, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Sevgi Yeşilyurt: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit edilen 51 yaşındaki Yeşilyurt, iki çocuk annesiydi.

Liseden beri birliktelerdi

Özel Harekat Başkanlığında şehit düşen Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit, liseden beri birlikte yürüdükleri yolda, darbecilerin saldırısında şehit oldu.

Kayseri'deki Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'nde sınıf arkadaşı olan Doğanay ile Yiğit, Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü kazandı.

Üniversite eğitimlerini tamamlamalarının ardından polislik sınavlarına giren iki arkadaş, zorlu eğitimlerini tamamlayarak özel harekatçı oldu. Çocukluk yaşlarından beri birlikte yol yürüyen çiçeği burnunda polisler, darbe girişimindeki saldırıda genç yaşta şehit düştü.

Kübra Doğanay: 23 yaşındaki Doğanay, henüz 8 aylık polisti. Doğanay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara katıldıktan sonra Ankara'ya gelmişti.

Cennet Yiğit: Yiğit, hayali olan polisliğe, darbe girişiminden 10 ay önce başlamıştı. Cuntacı askerlerin saldırısında şehit olan Yiğit, henüz 23 yaşındaydı.

Gülşah Güler: Özel Harekat Başkanlığında komiser yardımcısı olarak görev yapan ve darbe girişimindeki saldırıda şehit düşen 24 yaşındaki Güler, memleketi Hatay'da toprağa verilmişti.

Sevda Güngör: Mesleğe, darbe girişiminden 11 ay önce başlayan Güngör, Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümünü tamamladıktan sonra girdiği polislik sınavlarında başarılı olarak atanmıştı. Güngör, 26 yaşındayken, Gölbaşı'nda düzenlenen saldırıda şehit oldu.

Yıldız Gürsoy: Darbecilere karşı siper olmak için gittiği Genelkurmay Başkanlığı önünde bombalardan sıçrayan şarapnel parçalarından yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Gürsoy, 42 yaşındaydı. Ankara'daki özel bir şirkette çaycılık yaparak geçimini sağlayan Gürsoy'un bir evladı bulunuyordu.