150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç-Beril Talu çifti için tahliye kararı verildi

Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' isimli hesapla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çiftinin tutuklu bulunduğu dolandırıcılık davasında önemli bir gelişme yaşandı.

58 yıl 6'şar aydan 195'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılandıkları davada karar açıklandı.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan ve dava kapsamında tutuklu bulunan Talu çifti için tahliye kararı verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

'Var Böyle Tipler' hesabı ile tanınan Kıvanç Talu, 1 milyonluk hesabında farklı tiplemelerle videolar paylaştı.

Kıvanç Talu ve reklamcılıkla tanınan eşi Beril Talu'nun, ponzi sistemi ile dolandırıcılık suçuna karıştıkları iddia edildi.

Çift, reklam işi adı altında yakınlarını tam olarak 150 milyon lira dolandırdı.

İddialar sonrasında sosyal medya hesaplarını kapatan çiftin, vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti.

GÜRCİSTAN'A KAÇMIŞLARDI

İkili ilk olarak Portekiz'e kaçmayı istemiş daha sonra çocuklarının vizesinin yetişmemesi nedeniyle Gürcistan'ı tercih etmişti.

Fenomenlerin, yurt dışına kaçmadan önce dolandırdıkları kişilere ev partisi verdiği de öğrenilmişti.

HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

Çift Gürcistan'dan İstanbul Havalimanı'na iner inmez yakalanmıştı.

İkili verdikleri ifadede, "Borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar" diye kendilerini savunmuştu.

195'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanıkların bu şekilde "üç veya daha fazla kişi ile birlikte tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği savunulan iddianamede, 58 yıl 6'şar aydan 195'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenMİŞTİ.

ARA KARARDA DAVA BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

21 Temmuz'da görülen duruşmada mahkeme, Talu çiftinin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Eylül tarihine ertelemişti.