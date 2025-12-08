Yıl bitmeden e-Devlet'ten bunları mutlaka kontrol edin: Prim, ceza, imza...

- Yıl sonunda e-Devlet'te sosyal güvenlik, borç sorgulama, adres bilgileri ve üzerinize kayıtlı araç veya taşınmaz gibi bilgilerin kontrolü önemlidir.
- Eksik prim, borç birikmesi, yanlış bilgiler veya güvenlik sorunları için inceleme yapılmalıdır.
- Yapılandırma fırsatları ve sosyal yardımlar için yıl bitmeden kontroller gerçekleştirilmelidir.
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş için e-Devlet’te yapılması gereken kontroller yeniden gündeme geldi.
Sosyal güvenlikten borç sorgulamaya, adres bilgilerinden üzerinize kayıtlı araç veya taşınmazlara kadar pek çok kritik bilgi, yıl bitmeden gözden geçirilmesi gereken işlemler arasında yer alıyor.
Hem maddi kayıpların hem de resmi sorunların önüne geçmek için e-Devlet’te birkaç dakikada yapılabilecek bu kontroller oldukça önemli.
Peki yıl sonu yaklaşırken e-Devlet’te hangi bilgiler mutlaka kontrol edilmeli? İşte, bakmanız gerekenler...
1. SGK Hizmet Dökümü ve Prim Günleri
Eksik prim, yanlış giriş-çıkış veya hatalı sigorta kodu olup olmadığı kontrol edilmeli.
Emeklilik hesabı yapanlar için çok kritik.
2. GSS (Genel Sağlık Sigortası) Borç Sorgulama
Borç birikmesi, yıl sonunda gecikme faizi doğurabilir.
Gelir testi durumunuz güncel mi kontrol edilmeli.
3. Adres Bilgileri ve MERNİS Kaydı
Yanlış adres, tebligatların size ulaşmamasına neden olabilir.
Özellikle taşınanların kontrol etmesi şart.
4. Üzerinize Kayıtlı Araç ve Taşınmazlar
Üzerinize kayıtlı bilmediğiniz bir araç veya arsa olup olmadığını kontrol etmek güvenlik için önemli.
5. Vergi Borcu ve Ceza Sorgulama
Motorlu taşıtlar vergisi
Emlak vergisi
Trafik cezaları gibi borçlar yıl sonunda yapılandırma fırsatlarıyla kapanabilir.
6- Aile Hekimi Kontrolü
Aile hekimi tanımınız doğru mu? Aşı geçmişiniz ve e-Nabız kaydınız güncel mi?
7. Öğrenciler İçin: KYK Borcu ve Öğrenim Durumu
Kredi/öğrenim katkı borçları
Öğrencilik belgesi
Mezuniyet durumları
8. e-Devlet Şifre Güvenliği
Çalınan hesap sayısı arttığı için şifre güçlü mü, telefon numarası güncel mi kontrol edilmeli.
9. Vergi İndirimi, Sosyal Yardım ve Destek Hakları
Engelli vergi indirimi
Doğum yardımı
Elektrik tüketim desteği
Sosyal yardım başvuruları
gibi haklar sorgulanabilir.
10. E-imza ve Mobil İmza Süreleri
Bitmek üzereyse yıl bitmeden yenilemek kolaylık sağlar.