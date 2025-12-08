Yıl bitmeden e-Devlet'ten bunları mutlaka kontrol edin: Prim, ceza, imza...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş için e-Devlet’te yapılması gereken kontroller yeniden gündeme geldi.

Sosyal güvenlikten borç sorgulamaya, adres bilgilerinden üzerinize kayıtlı araç veya taşınmazlara kadar pek çok kritik bilgi, yıl bitmeden gözden geçirilmesi gereken işlemler arasında yer alıyor.

Hem maddi kayıpların hem de resmi sorunların önüne geçmek için e-Devlet’te birkaç dakikada yapılabilecek bu kontroller oldukça önemli.

Peki yıl sonu yaklaşırken e-Devlet’te hangi bilgiler mutlaka kontrol edilmeli? İşte, bakmanız gerekenler...

1. SGK Hizmet Dökümü ve Prim Günleri

Eksik prim, yanlış giriş-çıkış veya hatalı sigorta kodu olup olmadığı kontrol edilmeli.

Emeklilik hesabı yapanlar için çok kritik.

2. GSS (Genel Sağlık Sigortası) Borç Sorgulama

Borç birikmesi, yıl sonunda gecikme faizi doğurabilir.

Gelir testi durumunuz güncel mi kontrol edilmeli.

3. Adres Bilgileri ve MERNİS Kaydı

Yanlış adres, tebligatların size ulaşmamasına neden olabilir.

Özellikle taşınanların kontrol etmesi şart.

4. Üzerinize Kayıtlı Araç ve Taşınmazlar

Üzerinize kayıtlı bilmediğiniz bir araç veya arsa olup olmadığını kontrol etmek güvenlik için önemli.

5. Vergi Borcu ve Ceza Sorgulama

Motorlu taşıtlar vergisi

Emlak vergisi

Trafik cezaları gibi borçlar yıl sonunda yapılandırma fırsatlarıyla kapanabilir.

6- Aile Hekimi Kontrolü

Aile hekimi tanımınız doğru mu? Aşı geçmişiniz ve e-Nabız kaydınız güncel mi?

7. Öğrenciler İçin: KYK Borcu ve Öğrenim Durumu

Kredi/öğrenim katkı borçları

Öğrencilik belgesi

Mezuniyet durumları

8. e-Devlet Şifre Güvenliği

Çalınan hesap sayısı arttığı için şifre güçlü mü, telefon numarası güncel mi kontrol edilmeli.

9. Vergi İndirimi, Sosyal Yardım ve Destek Hakları

Engelli vergi indirimi

Doğum yardımı

Elektrik tüketim desteği

Sosyal yardım başvuruları

gibi haklar sorgulanabilir.

10. E-imza ve Mobil İmza Süreleri

Bitmek üzereyse yıl bitmeden yenilemek kolaylık sağlar.