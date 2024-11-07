1659 hakim ve savcının atama kararları Resmi Gazete'de

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), görev sürelerini tamamlayarak yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, başsavcı, savcıları ile idare yargı hakimlerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

1659 HAKİM VE SAVCININ ATAMA KARARI

Yayımlanan karara göre, 1659 hakim ve savcı görevlerinde yükseldi.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, "2024 Ağustos dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hakimler ve Savcılar Kurulunca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine ait defterler 2808 sayısı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29'uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir." ifadesi yer aldı.

AA'nın haberine göre; listede adli yargıda 56 hakim ve 27 savcı ile idari yargıda 33 hakimin ismi yer aldı.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nın kararında, Ağustos 2024 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen çeşitli derecedeki adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.