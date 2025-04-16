17 İlde DEAŞ operasyonu: 89 şüpheli yakalandı

Haber Merkezi
Terörle mücadele yurt genelinde kararlılıkla sürüyor.
Güvenlik güçleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
89 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı son operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.
Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 89 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.
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