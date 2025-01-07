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Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği Gürz-36 operasyonuyla 17 ilde eş zamanlı harekete geçti.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 65 kişi gözaltına alındı.

17 İLDE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da son 1 hafta içerisinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik “Gürz-36” operasyonları düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu 65 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edildi

Operasyonlar haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi