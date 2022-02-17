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    17 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 92 bin 406 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 258 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.02.2022 - 20:06
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 20:10
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    17 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 92 BİN 406

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıkarken, 258 kişi ise hayatını kaybetti.

    "TEST POZİTİFLİK ORANLARI DÜŞÜYOR"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz."

    17 Şubat Türkiye nin koronavirüs tablosu #1



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