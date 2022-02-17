17 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 92 bin 406 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 258 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 92 BİN 406

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıkarken, 258 kişi ise hayatını kaybetti.

"TEST POZİTİFLİK ORANLARI DÜŞÜYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz."







