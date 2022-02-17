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17 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de bugün 92 bin 406 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 258 kişi ise hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 17.02.2022 - 20:06
- Güncelleme : 17.02.2022 - 20:10
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 92 BİN 406
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıkarken, 258 kişi ise hayatını kaybetti.
"TEST POZİTİFLİK ORANLARI DÜŞÜYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz."