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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması

    EYT ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız yılbaşından önce gündemimizden çıkartmak" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 19:45
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 20:03
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    Yeni yıla sayılı günler kala Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)..

    Hükümetin yeni yılın başında yasalaşma sözü verdiği EYT için son toplantılar ve düzenlemeler yapılıyor.

    2022'nin son kabine toplantısında EYT de masaya yatırılan konular arasındaydı..

    "EYT'yi tamamlamak üzereyiz"

    Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

    EYT'nin tamamlanmak üzere olduğunu duyuran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.

    Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan EYT açıklaması #1



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