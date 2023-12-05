18 gözaltı! Ali Yerlikaya duyurdu: Ülke genelinde kumar ve yasa dışı bahis operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mengene Operasyonu kapsamında tüm ülkede düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, 163 kişi hakkında idari işlem, 124 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını belirtti.

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Güvenlik güçleri tüm yasa dışı örgütlerin tepesinde...

Hemen her gün operasyon için harekete geçen ekipler, terör örgütü mensuplarını, çete liderlerini ve bahisçileri tek tek yakalıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu paylaştı.

Bu kez hedefte yasa dışı bahisçiler yer aldı.

"18 kişi gözaltına alındı"

Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “MENGENE-2 OPERASYONUNDA” 18 kişi gözaltına alındı, 124 şahıs hakkında adli işlem, 163 kişi hakkında idari işlem yapıldı."

"232 bin 767 TL para cezası uygulandı"

Paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; 8.771 ekip, 27.328 personelin katılımıyla düzenlenen “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik yapılan Mengene-2 Operasyonunda;



Yasadışı Bahis uygulamasında;

4 yasa dışı bahis oynatılan işyerinde,

25 yasa dışı Bahis Oynatan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

59 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak 232.767 TL para cezası uygulandı.

12.683 iş yeri ile deniz araçları ve 262 dernekte yapılan Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulamasında;

18 şahıs gözaltına alındı,

99 şahıs hakkında adli işlem,

104 şahıs hakkında idari işlem yapılarak 1.114.093 TL para cezası uygulandı,

95 umuma açık iş yerine idari işlem yapıldı, 8 iş yeri kapatıldı.

Ele geçirilenler

Mengene-2 Operasyonunda ayrıca;

4 adet av tüfeği,

10 adet ruhsatsız tabanca,

5 adet kurusıkı tabanca,

2 adet tombala makinesi,

4 adet kumar/oyun makinesi,

67.675 TL para, muhtelif miktarda döviz,

Muhtelif miktarda eroin, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi

"Operasyonlarımız artarak devam edecek"