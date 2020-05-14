Dolar
6.9674
-0.1146%
Euro
7.5361
-0.0344%
Altın
1716.17
-0.0128%
Borsa
100159.13
0%
G. Altın
384.609
-0.164%
Bitcoin
65786.89
1.177%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    18 Mayıs'ta banka şubeleri kapalı olacak

    15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2020 - 09:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    18 Mayıs'ta banka şubeleri kapalı olacak

    15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacak.

    HANGİ İLLERDE KAPALI OLACAK

    Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Görüş Bildir