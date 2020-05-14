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18 Mayıs'ta banka şubeleri kapalı olacak
15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacak.
- Haber Merkezi
- 14.05.2020 - 09:33
15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacak.
HANGİ İLLERDE KAPALI OLACAK
Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.