18 Mayıs'ta banka şubeleri kapalı olacak

15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacak.

15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacak.

HANGİ İLLERDE KAPALI OLACAK

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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