Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Biga ilçesinde saat 09.42'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 09.42'de ve 6.95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÇEVRE İLLER DE HİSSETTİ

Deprem, Çanakkale ile birlikte Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak geçildi.