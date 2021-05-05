Euro
10.034
0.23%
Dolar
8.3621
0.45%
Altın
477.59
0.34%
Borsa
1.416
-0.01%
Bitcoin
462.450
-1.86%
EXEN Coin
29.34
5.16%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem

    Biga ilçesinde saat 09.42'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.05.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem

    Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 09.42'de ve 6.95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    ÇEVRE İLLER DE HİSSETTİ

    Deprem, Çanakkale ile birlikte Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi.

    Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak geçildi.

    Çanakkale de 4.0 büyüklüğünde deprem #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir