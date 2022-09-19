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    19 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki, 19 Eylül Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • 19.09.2022 - 09:41
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    19 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın piyasasında düşüş hızlandı.

    Peki, "Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi" mi?

    Gram altın

    Gram altın alış: 980.05

    Gram altın satış: 980.24

    Çeyrek altın

    Çeyrek altın alış: 1.624,00

    Çeyrek altın satış: 1.648,00

    Yarım altın

    Yarım altın alış: 3.239,00

    Yarım altın satış: 3.295,00

    Tam altın

    Tam altın alış: 6.478,00

    Tam altın satış: 6.569,00

    Cumhuriyet altını

    Cumhuriyet altını alış: 6.663,00

    Cumhuriyet altını satış: 6.763,00


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