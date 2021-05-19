19 Mayıs Meşale Bende sertifika ekranı 2021: 19 Mayıs meşalesi isim yazdırma..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımı üzerine, 19 Mayıs meşale bende isim nasıl yazılır sorusu gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılına özel "Meşale Bende" etkinliği başlattı.

19 Mayıs meşalesini devralmak isteyen gençler, uygulamadan kendi ismiyle hazırlanan görseli oluşturabilecek ve sosyal medyada paylaşabilecek.

Peki, 19 Mayıs meşalesini devralmak için Meşale Bende etkinliğine isim nasıl yazdırılır? Meşale Bende sertifikası nasıl alınır? MEB Meşale Bende katılım ekranı 2021..

19 MAYIS MEŞALE BENDE NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geliştirdiği bir uygulamadır.

Milli Mücadele'nin 102. yılının kutlandığı bugünlerde etkinliğe katılan kişinin isminin yazılı olduğu bir kart hazırlanıyor. Üzerinde ise, ' 102 yıl önce Milli Mücadele ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan bağımsızlık ateşini bugün ben taşıyorum.' sözleri yer alıyor.

19 MAYIS MEŞALESİ İSİM NASIL YAZILIR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlerin sosyal paylaşım sitesi hesaplarından kendi isimleriyle paylaşım yapabilecekleri "meşale bende" uygulamasının paylaşımı yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler! 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #Meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için https://mesalebende.meb.gov.tr adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın https://mesalebende.meb.gov.tr/ adresine yer alan ad soyad alanı doldurularak 'indir' butonu tıklanır. Ardından bilgisayara kendi ismini ve soyadınız ile meşale bende kartı yüklenmiş olur.

MEB'in hazırladığı meşale bende kartı #meşalebende etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.