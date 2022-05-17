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    19 Mayıs Perşembe sokağa çıkma yasağı mı olacak?

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar "19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusu gündeme getirdi. Peki 19 Mayıs'ta yasak var mı? İşte konunun ayrıntıları...
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 14:41
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    19 Mayıs Perşembe sokağa çıkma yasağı mı olacak?

    Koronavirüs yasakları ile ilgili detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

    Pandemi tedbirlerini geride bırakan Türkiye, vaka sayılarında aşılamanın da etkisiyle ciddi bir düşüş yaşıyor.

    Geçtiğimiz sene 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı, bu sene ise olup olmayacağı merak konusu oldu.

    Tedbirlerin esnetilmesiyle birlikte 19 Mayıs'ta herhangi bir yasak uygulanacak mı sorusu gündemde yer alıyor.

    Peki 19 Mayıs Perşembe 2022 sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar..

    19 Mayıs Perşembe 2022 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları bu sene de var mı yok mu merak ediliyor.

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2022 yılında Perşembe gününe denk geliyor.

    İçişleri Bakanlığı'ndan 19 Mayıs'ta yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı. Bu nedenle19 Mayıs Perşembe günü herhangi bir yasak bulunmuyor.

    19 Mayıs Perşembe sokağa çıkma yasağı mı olacak? #1


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