1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihinin değiştirildiğini duyurdu. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? İşte o tarih...

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım devam ediyor.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen projeyle, bölgede oluşan araç kuyruklarının son bulması ve ulaşımın rahatlaması bekleniyor.

Çanakkale Boğazı'nın, yaklaşık 6 dakikada geçilebilmesini sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 26 Şubat 2022 Cumartesi günü itibarıyla kullanıma açılması planlanıyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün açılış tarihinin vatandaşlardan gelen talep üzerine değiştirildiğini duyurdu.

Peki Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışmaları devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olma özelliği taşıyan köprünün, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık."





1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ KAÇ TL 2022?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olacağını söylemişti.

Geçtiğimiz gün konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Karaismailoğlu, net ücretin açılış ile birlikte duyurulacağı bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, açıklamasında, "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için. Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız. " ifadelerini kullandı.