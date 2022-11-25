1915 Çanakkale Köprüsü'ne Seyit Onbaşı'nın top mermisi figürleri yerleştirildi

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden 4 yapıdan 2'si 1915 Çanakkale Köprüsü'nün zirvelerine kuruldu.

Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile Avrupa ve Asya kıtaları birbirine bağlanarak kenti daha ulaşılabilir hale getirdi.

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan köprüye dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanı verildi.

18 Mart'ta hizmete girdi

18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı.

Köprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart'ta açılarak hizmete girdi.

Her iki yakanın zirvesine kuruldu

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı ve namluya sürdüğü top mermilerinin simgeleri yapıldı.

Her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapılar 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki yakadaki kulelerinin zirvelerine yerleştirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'ne Seyit Onbaşı figürleri yerleştirildi VİDEO



2 top mermi için çalışmalar sürüyor

Bunun ardından Asya ve Avrupa yakalarındaki kulelere 4 mermi figüründen ikisi monte edildi.

DHA'nın aktarımına göre; diğer 2 top mermisi figürlünün yerleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

















