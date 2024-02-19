2. Abdülhamid'in torunu evlendi: İlber Ortaylı nikah şahidi oldu 2. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğün törenine, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın 'Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum' sözleri damga vurdu. O esnada nikah şahitlerinden olan İlber Ortaylı'nın tavrı dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Osmanlı Hanedanı'nın 'sultan' ünvanını taşıyan hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Sultan Osmanoğlu, dün İstanbul'da Yiğit Onur Özcan ile dünyaevine girdi.

Nikah töreninde çiftin şahitliğini tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.

Nikah töreninde mehter takımı marşlar çaldı, saz heyeti tasavvuf musikisinden örnekler sundu.

"Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum"

Seçtikleri gelinlik ve damatlık kıyafetleriyle ilgi odağı olan çiftin nikahı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı.

Birbirinden farklı isimlerin katıldığı düğün töreninde Şevki Yılmaz'ın söyledikleri dikkat çekti.

Yılmaz, nikahtaki konuşmasında “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum.” ifadesini kullandı.

O sözlerin ardından Ortaylı yanındaki kişiye bir şeyler söyledi

Yılmaz'ın ifadelerinin hemen ardından Ortaylı'nın, yanındaki kişiye dönerek bir şeyler söylediği görüldü.

Ortaya çıkan o anlar kameraya böyle yansıdı.

Öte yandan, Osmanlı Hanedanı'nda yaklaşık 3 yıllık bir aranın ardından ilk kez nikah yapıldı.

Son düğün 3 yıl önce yapıldı

Son hanedan düğünleri 2021’in Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul’da yapılmış, gelinin ablası Nilüfer Osmanoğlu ile ağabeyi Yavuz Selim Osmanoğlu peş peşe evlenmişlerdi.

Gelinin babası Orhan Osmanoğlu, dördüncü evladının da yuvasını kurmasından dolayı çok mutlu olduğunu, geriye bir evladının kaldığını söyledi.