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    2 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 2 Aralık Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 13,53 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 09:40
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    2 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 13,53 seviyesini gördü.

    Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü yine yükselişle kapattı.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

    2 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

    Merkez Bankası'ndan dün gelen döviz müdahalesiyle 12 liranın altına kadar çekildi ancak bu seviyelerde kalıcı olamayan dolar/TL, ağırlıklı olarak günü 13,30-13,50 bandında geçirmişti.

    Dolar/TL bu sabah piyasalarda 13,30 civarında değerlenirken euro/TL ise 15,11-15,12 aralığında işlem görüyor.

    • DOLAR: 13,30
    • EURO: 15,11

    2 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar? #1

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