2 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

2 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "2 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Son olarak 25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.

Motorin zamlarına karşın benzin fiyatlarında indirim yapıldı.Benzinin litresine 1 lira 4 kuruşluk indirim uygulandı.

Motorin ve benzine indirim yolda...

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Peki, 2 Eylül Cuma 2022 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL

Benzin: 20.13TL

Motorin: 26.90 TL

LPG: 11,25 TL

ANKARA

Benzin: 20.26 TL

Motorin: 27.01 TL

LPG: 11.37 TL

İZMİR

Benzin: 20.24 TL

Motorin: 27.02 TL

LPG: 11,04TL