2 gün boyunca alev alev yandı! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışması devam ediyor Kentte 22 Ağustos'ta başlayan ve ikinci günün sonunda kontrol altına alınan orman yangınında şimdi de soğutma çalışmaları yapılıyor. Bölge insansız hava araçları tarafından takip ve gözlem altında tutuluyor.

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AA

Türkiye, doğal afetlerle mücadele ediyor.

Bu yıl deprem ve orman yangınları büyük korkuya neden oldu.

Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yaz mevsiminde yangınlar arttı.

Yurdun dört bir yanından alevler yükseldi.

Çanakkale alevlere teslim oldu

Son olarak bir felaket de 22 Ağustos'ta Çanakkale'de yaşandı.

Damyeri bölgesinde 11.30'da başlayan yangın rüzgarın şiddetiyle büyük bir alana yayıldı.

Ekipler havadan ve karadan canla, başka büyük bir mücadele yürüttü.

2'nci günde söndürüldü, soğutma çalışmaları başladı

Gece gündüz devam eden müdahalelerin ardından alevler 2'nci günün sonunda kontrol altına alındı.

Ardından bölgede soğutma çalışmaları başladı. Havadan ve karadan yapılan soğutma çalışmalarında 650 kara aracı ve 2 bin 650 personel görev alıyor.

Yanı sıra havadan 6 helikopterle de müdahaleler sürüyor.

İnsansız hava araçları takip ediyor

Söz konusu bölge, anbean Çanakkale'de görevli insansız hava araçları tarafından takip ve gözlem altında tutuluyor.

Tamamı ekiplerce karadan çevrilen alandaki soğutma çalışmaları adım adım tamamlandıkça, araç ve personel sayılarının düşürülerek çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

Ormanlar küle döndü

Öte yandan yangında 2 bin 650 hektarı ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yanarak, küle döndü.