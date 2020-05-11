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    2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

    2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

    Hafta sonu 24 kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı itibarıyla bitti.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.05.2020 - 00:00
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    2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 10 Mayıs saat 00.00'a kadar, istisnalar hariç büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı.

    DİĞER KISITLAMALAR SÜRÜYOR

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının bitmesinin yanında, 24 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan ile 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği belirtildi.

    Yasağı ihlal eden 13 bin 716 kişi hakkında işlem yapıldı-haberi için tıklayın

    Sokağa çıkma kısıtlaması hazirana kadar devam edecek-haberi için tıklayın

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