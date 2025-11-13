20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazı görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan 20 askerin yasını tutuyor.

Uçağın kara kutusu bulundu ve Türkiye'ye getirildi.

ŞEHİTLERİMİZ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bölgede çalışmalar sürerken, şehit olan son askerin de naaşına ulaşıldı.

Şehitler için Türkiye'de iki ayrı tören yapılması planlanıyor.

UÇAĞIN ENKAZI GÖRÜNTÜLENDİ

Tüm vatandaşların içine kor gibi düşen haberin ardından alan ilk kez görüntülendi.

Drone kamerasına yansıyan görüntülerde düşen uçağın enkazı ve kazanın boyutu gözler önüne serildi.

ŞEHİTLER İÇİN İKİ TÖREN YAPILACAK

Şehitlerin cenazeleriyle ilgili planlama da koordine ediliyor.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Naaşların Türkiye'ye getirilip, iki ayrı tören yapılması planlanıyor.

Şehit olan askerler arasında F-16 uçaklarının bakım ekibi de vardı. Şehitler, 8 Kasım'da Azerbaycan'daki törene katılmıştı. Amasya Merzifon'da konuşlu ekip için burada bir tören yapılacak.

Şehit askerlerin bir bölümü ise Kayseri'de konuşlu birlikte gören yapıyordu. Bir diğer tören ise burada gerçekleşecek.

ÖN İNCELEME RAPORU BEKLENİYOR

Uçağın neden düştüğüne ışık tutması beklenen kara kutu dün bulundu. Kara kutu, Türkiye'ye getirilip incelemeye alındı.

Kazaya ilişkin ön inceleme raporunun ise kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Kaza hakkında bir dizi yorum yapılmasına rağmen, asıl nedeni kısa sürede yazılması beklenen ön inceleme raporu ortaya koyacak.

İncelemelerin bu aşamada, uçağın teknik sorun yaşayıp yaşamadığı üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

Bölgede çalışma yapan uzman ekip, uçağın bütün parçaları ve enkazı ayrıntılı inceliyor.

EN KÜÇÜK VİDA BİLE DELİL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Geniş bir alana dağılan uçak parçalarının tümü toplanıyor, çarpmanın ardından yanan uçak ana gövdesi de Türkiye'ye getirilecek.

En küçük bir vidanın bile delil niteliği taşıması nedeniyle, uçağın düştüğü geniş bölge ayrıntılı araştırıldı ve bütün parçaların toplanması için arazi tarandı.

Bu parçalar kazaya ne tür bir etkinin neden olduğunu gösterecek nitelikte.