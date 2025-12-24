Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret desteği gelecek aydan itibaren bin 270 lira olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantısının ardından 2026 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı.

Açıklamaya göre yeni asgari ücret, yüzde 27,53 artışla birlikte 28 bin 75 TL oldu.

Kararın ertesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında iç ve dış gelişmelerin yanı sıra ana muhalefete de eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda yeni belirlenen asgari ücrete de değindi.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretle ilgili "Yeni asgari ücreti işçi ve iş verenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Net asgari ücret yüzde 27 oranında artmış oldu." dedi.

"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ GELECEK AYDAN İTİBAREN BİN 270 LİRA OLACAK"

İşverenlere verilen destek konusunda da artışa gidildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca bin Türk Lirası olan asgari ücret desteğini, gelecek aydan itibaren bin 270 liraya çıkarıyoruz.

Bundan sonra da emekçimizin, çalışanımızın, 86 milyonun yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

MALİYET HESABI GÜNCELLENDİ

Yeni ücret artışıyla birlikte işverenlerin en çok merak ettiği kalem olan maliyet hesabı da güncellendi.

2025’te brüt 26 bin 5 TL olan asgari ücretin işverene toplam maliyeti 30 bin 621 TL seviyesindeydi. 2026’da brüt ücretin 33 bin 30 TL’ye çıkmasıyla birlikte SGK primi ve işsizlik sigortası payları da arttı.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ: 39 BİN 553 TL

Brüt olarak 33 bin 30 TL olan 2026 asgari ücretin işverene maliyeti ise 39 bin 553 TL oldu.

2026 asgari ücretinde yüzde 14'lük işçi SGK primi 4 bin 624 TL olurken, yüzde 1'lik işsizlik sigortası primi 330 TL olarak kaydedildi. Kesintiler toplamı 4 bin 955 TL olduğunda net asgari ücret de 28 bin 75 TL oldu.