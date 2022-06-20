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    20 Haziran kontak kapatma eylemi nedir, ne zaman, saat kaçta?

    Sosyal medya gündeminde üst sıraya yerleşen "kontak kapatma" başlığının akabinde "Bugün kontak kapatma eylemi mi var" merak edildi. Peki 20 Haziran kontak kapatma eylemi nedir, ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:40
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    20 Haziran kontak kapatma eylemi nedir, ne zaman, saat kaçta?

    Akaryakıt fiyatlarındaki artış, vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor.

    30 lirayı geçen motorin sonrası sürücüler sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

    Akaryakıt başta olmak üzere art arda gelen zamlara tır ve kamyon şoförleri ara ara tepki göstererek kontak kapatıyorlar.

    Son olarakKaraman’da akaryakıt fiyatları nedeniyle maliyetleri karşılayamayacak duruma gelen şehiriçi minibüs şoförleri kontak kapatma kararı aldı.

    Akabinde ise Twitter'da üst sıralara yerleşen "kontak kapatma eylemi"  merak konusu oldu.

    Peki 20 Haziran kontak kapatma eylemi nedir, ne zaman, saat kaçta?

    20 Haziran Twitter gündemi: Kontak kapatma

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 27.51 liradan satılıyor

    Zamlar sonrası minibüs, taksi, nakliye, otobüs firmaları ve diğer sürücüler 20 Haziran Pazartesi günü Türkiye genelinde kontak kapatma eylemi çağrısı yaptı.

    Eylemin yeri ve saatine dair herhangi bir bilgi bulunmazken, sürücülerin bir araya gelmesi bekleniyor.

    20 Haziran kontak kapatma eylemi nedir, ne zaman, saat kaçta? #1


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