20 ilde FETÖ operasyonu: 33 tutuklama

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara yönelik bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, son iki haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 33'nün tutuklandığını, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

"SON İKİ HAFTADA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 50 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Yerlikaya, operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 50 şüpheliyi yakaladık. 33'ü tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"2025 YILINDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 910 KİŞ TUTUKLANDI"

2025 yılındaki FETÖ operasyonlarımızda, 910 kişi tutuklandı. 1.006’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.



Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat'taki operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak ve Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.

"MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ"