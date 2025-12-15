Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Kilosu 800 liradan başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindi eti, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor...

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı ile özdeşleşmiş hindi etinin satışı başladı.

HİNDİ FİYATLARI BELLİ OLDU

Yılbaşı öncesi hindi pazarında hareketlilik artmaya başlarken hindi eti fiyatlarının, bu sene 800 ila 1000 lira bandında olduğu ifade edildi.

4 KİLOLUK HİNDİYE 3 BİN 200 LİRA

Bu hesapla yılbaşında hindi eti almak isteyenler, 4 kiloluk hindiye en az 3 bin 200 lira vermek durumunda kalacak.

BU SENE FİYATLAR DALGALI

Hindi satışlarında dikkat çeken bir noktayı ise üreticiler açıkladı.

Üreticiler hindi fiyatlarına bu sene fiyatlarda oynaklık olduğunu belirtirken, fiyatların sabit olarak tüm bölgelerde aynı olduğunu ifade etti.

ARAP ÜLKELERİNDEN YOĞUN TALEP

Ayrıca üreticiler, yılbaşı dönemiyle ilgili hindi sevkiyatlarının Türkiye'nin dört bir yanına başladığını belirtirken, Katar ve diğer Arap ülkelerinin yoğun talepte bulunduklarını söyledi.

Türkiye'de kişi başına düşen hindi tüketiminin yıllık 600 gram olduğu da dikkat çeken diğer bir nokta oldu.

BİR YILBAŞI GELENEĞİ: HİNDİ ETİ

Günümüzde dünyanın tamamında geleneksel yılbaşı yemeğinin en önemli parçası hindidir.

Ancak hindinin yılbaşı sofralarında tüketilmesi, Batı dünyasının bu lezzet ile 1500’lü yıllardan sonra tanışmasıyla başlamıştır.

Hindiden önce yılbaşı yemeklerinde çoğunlukla kaz tercih edilmekteydi. Bunun nedeni de muhtemelen ağustos ayı boyunca çiftliklerde dolaşan ve hasat sırasında dökülen tahılları toplayan kazların en şişman oldukları zamanın yılbaşına denk gelmesiydi.

1800'LÜ YILLARDA POPÜLER HALE GELDİ

1800'lü yıllardan itibaren hindi, varlıklı İngiliz hanelerinde yavaş yavaş popüler olan bir yemek haline gelmiştir.

Öncelikle Şükran Günü sofralarında kendine yer bulan hindi, zaman içerisinde dini bir yemek olmaktan çıkmış, tüm dünya genelinde yeni yıl kutlaması için tercih edilmeye başlanmıştır.

Hatta İngiliz Kraliyet Ailesi de 1850'lerde yılbaşı menüsünde kızarmış kuğu yerine hindiye geçiş yapmıştır.

İngilizlerin yılbaşı sofrasında hindiye olan düşkünlüğü yavaş yavaş tüm dünyaya yayıldı ve günümüzdeki popülerliğine ulaştı. Artık hindi, yılbaşı ile direkt olarak ilişkiye sahip bir lezzet olarak öne çıkmaktadır.