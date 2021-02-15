Euro
8.4746
-0.6%
Dolar
6.977
-0.83%
Altın
408.01
-0.98%
Borsa
1.557
1.18%
Bitcoin
339.690
-2.36%
EXEN Coin
17.34
-0.85%
1ºC
İstanbul
Kar 1 C

    20 ilde PKK soruşturması kapsamında 46 gözaltı kararı

    Balıkesir merkezli 20 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 15.02.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 12:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    20 ilde PKK soruşturması kapsamında 46 gözaltı kararı

    Güvenlik güçlerinin, PKK terör örgütünün şehir yapılanmalarıyla mücadelesi sürüyor.

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK terör örgütünün finans kaynakları, cezaevi yapılanması ile iç ve dış koordinasyonuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

    46 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

    Haklarında gözaltı kararı verilen 46 zanlının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 20 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Operasyonlar sürüyor.

    20 ilde PKK soruşturması kapsamında 46 gözaltı kararı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir