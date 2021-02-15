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- 20 ilde PKK soruşturması kapsamında 46 gözaltı kararı
20 ilde PKK soruşturması kapsamında 46 gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 20 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
- 15.02.2021 - 11:43
- Güncelleme : 15.02.2021 - 12:10
Güvenlik güçlerinin, PKK terör örgütünün şehir yapılanmalarıyla mücadelesi sürüyor.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK terör örgütünün finans kaynakları, cezaevi yapılanması ile iç ve dış koordinasyonuna ilişkin soruşturma başlatıldı.
46 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI
Haklarında gözaltı kararı verilen 46 zanlının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 20 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonlar sürüyor.