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    20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi? 19-20 Mayıs birleşti mi?

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması ve perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte, cuma günü de tatil ilan edilecek mi merak ediliyor. Peki 20 Mayıs Cuma tatil oldu mu?
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 10:28
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    20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi? 19-20 Mayıs birleşti mi?

    Resmi tatil günlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, tatil planları yapıyor.

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 2022 yılında perşembe gününe denk geliyor.

    19 Mayıs'a az bir zaman kala vatandaşlar 20 Mayıs'ın da tatil olup olmadığını merak ediyor.

    20 Mayıs Cuma gününü tatil ilan edilmesiyle bayram hafta sonu ile birleşecek ve 4 günlük tatil fırsat doğacak.

    Bu kapsamda 20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi, 19-20 Mayıs birleşti mi soruları gündemde yer alıyor.

    Peki 20 Mayıs tatil mi? 19-20 Mayıs birleştirildi mi, açıklandı mı? İşte detaylar...

    20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi?

    20 Mayıs Cuma günü ile ilgili resmi tatille birleşip birleşmeme konusu hakkında resmi bir karar henüz alınmadı. Bu nedenle, 20 Mayıs günü iş ve eğitim hayatı normal mesai saatinde devam edecektir.

    20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi? 19-20 Mayıs birleşti mi? #1

     


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