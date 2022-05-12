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20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi? 19-20 Mayıs birleşti mi?

20 Mayıs Cuma tatil ilan edildi mi? 19-20 Mayıs birleşti mi?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması ve perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte, cuma günü de tatil ilan edilecek mi merak ediliyor. Peki 20 Mayıs Cuma tatil oldu mu?