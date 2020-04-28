2016'dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan D.Ç. jandarma tarafından yakalandı.