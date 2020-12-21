2020'nin en başarılı belediye başkanları

2020'nin en başarılı belediye başkanları

ORC Araştırma, 1-19 Aralık tarihleri arasında yaptığı 2020'nin en başarılı belediye başkanları anketini yayınladı.

ORC Araştırma şirketi, 2020 biterken, yılın enlerini araştırdı.

1-19 Aralık tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları belirlendi.

30 büyükşehir, 51 ilde, 42 bin kişiden fazla insanla görüşülerek yapılan ankette, büyükşehir, il ve ilçe başkanları katılımcılara soruldu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BURSA İLK SIRADA

Büyükşehir belediye başkanları kategorisinde ilk sırayı yüze 59,8 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş aldı.

Aktaş'ı, 58,7 ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 57,1 ile sıralamada 3. sırada yer aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 4. ve 5. sırada yer buldu.