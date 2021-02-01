2021 Şubat ayı kaç gün? Bu yıl Şubat ayı kaç çekiyor? Şubat neden 28, 29 çekiyor ?

2021 Şubat ayı kaç gün? Bu yıl Şubat ayı kaç çekiyor? Şubat neden 28, 29 çekiyor ?

Şubat ayı diğer aylardan daha az olan gün sayısı nedeniyle her yıl merak edilen konular arasında yer alıyor. 4 yılda bir 29 gün olan şubat, 2021 yılında kaç gün olacak? sorusu gündemde yer alıyor.

2021 Şubat ayının ,lk günü ile birlikte merak edilen konulardan birisi de bu yıl Şubat kaç gün? sorusu oldu.

Diğer aylardan farklı olarak daha az gün sayısına sahip olan Şubat ayı, dört yılda bir olmak üzere değişkenlik gösteriyor.

Vatandaşlar, ayların kaç gün çektiği konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Yılın ikinci ayı olan şubat, 4 yılda bir 29 gün sürüyor.

Peki, 2021 şubat ayı kaç gün sürecek? İşte 28 ve 29 gün çekmesinin nedeni…

2021 ŞUBAT AYI KAÇ GÜN ÇEKİYOR?

2021 yılında Şubat ayı hesaplandığı zaman 28 gün çekiyor.

2021’in son iki basamağı 21’dir. 21’i 4’e böldüğünüz zaman ise tam bölünmez ve 1 kalan olur. Bu durumda da 2021’in 28 çektiğini görürüz. Bu sene Şubat ayı 28 çekiyor.

ŞUBAT AYI NEDEN 28 VE 29 ÇEKER?

Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 2. ayı olan şubat, artık yıllarda 29, diğer yıllarda 28 çeker.

Yılın 12 ayından birisi olan şubat ayı dört yılda bir 29 gün çekiyor. Her 4 yılda bir 365 gün 6 saatten artan saatlerin toplamı 1 gün ediyor. Bu da Şubat ayının 4 yılda bir 29 gün çekmesine sebebiyet veriyor.

Yılın son iki basamağını 4'e tam bölünüyorsa 29, tam bölünmüyor ise 28 gün çeker.