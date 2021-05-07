2021-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını açıkladı.

18 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.