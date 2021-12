2021 yılında yaşanan önemli olaylar

Yeni yıla gün sayarken 2021 yılında Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde meydana gelen gelişmeler, aylara göre sıralandı. Gelişmelerde koronadan yeni anlaşmalara kadar çok sayıda olay yer aldı.

Her yıl Türkiye ve dünya gündemini sarsan binlerce olay yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl gibi bir kısmı koronavirüs gölgesinde geçen 2021 yılında da, çok sayıda önemli olay yaşandı.

2021, yeni anlaşmalardan ölümlere, kazalardan atılan inşaat temellerine kadar çeşitli konularda hareketli bir yıl oldu.

Tüm yıl yaşanan olaylardan öne çıkanlar, ay sıralamasına göre derlendi.

OCAK

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon geçirmiş koronavirüsün Türkiye'de de tespit edildiğini açıkladı

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi

- Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren bir grup eylem başlattı

- Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenledi. Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre’ye yürüyerek binaya girmeye çalıştı

- Türksat 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

- Endonezya'da kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği "SJ182" sefer sayılı iç hat seferi yapan yolcu uçağı, başkent Cakarta'nın açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştü.





İLK DOZ KORONAVİRÜS AŞILARI

- Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verildi.

- Aşının ilk dozu Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. İlk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

- Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez başkent Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındı.





ABD SEÇİMLERİ

- ABD'de 3 Kasım 2020 seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu.

- "Yavuz Bahadıroğlu" mahlasıyla tanınan tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti.

- Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

- Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

ŞUBAT

- Koronavirüse yakalanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti.





TÜRK GEMİCİLERİN KAÇIRILMASI

- Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen baskında kaçırılan ve serbest bırakılan 15 Türk gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi.

- Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve aileleri tarafından karşılandı.

- Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime köy okullarında yeniden başlandı.





DOĞAN CÜCELOĞLU'NUN VEFATI

- 83 yaşındaki Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu. Adli Tıp Kurumunca aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

- DSÖ, 16 Şubat'ta AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi.

- Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

MART

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında "kontrollü normalleşme" sürecine geçildiğini açıkladı.

- Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günleri kısıtlamanın devamı kararlaştırıldı.

- Tüm illerde uygulanan 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlamasının sürdürülmesine; restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerlerin çok yüksek riskli iller dışında belli saatler arasında yüzde 50 kapasiteyle faaliyet yürütebilmelerine karar verildi.

- Tatvan'a gitmek üzere Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 personel şehit oldu, 2 personel yaralandı.





PAPA'NIN IRAK ZİYARETİ

- Papa Franciscus tarihte ilk kez Irak’ı ziyaret eden Papa oldu.

- Franciscus'un temasları nedeniyle 6 Mart Ulusal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Günü ilan edildi. Papa, 4 gün süren ziyareti sırasında Başbakan Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

- Papa Franciscus, Franso Hariri Stadyumu'nda yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla düzenlenen ayine katıldı.

- Tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin, İstanbul'da kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçildi.

- Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, koronavirüs aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verdi.

- Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi.

- Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda "The Ever Given" adlı yük gemisi kıyıya çarparak kaza yaptı. Kanaldaki seyrüsefer trafiği, geminin yeniden yüzdürüldüğü 29 Mart'a kadar askıya alındı.

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı.

NİSAN

- Biontech aşısının birinci dozu uygulanmaya başlandı.

- Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tübitak Koronavirüs Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP aşı adayının ilk insan denemelerine gönüllü oldu.

- Türkiye, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3'ü altın toplam 8 madalya kazandı.

- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" kuruldu.

- Gazeteci yazar Selahattin Duman, 71 yaşında tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.

- Çamlıca Tepesi'ne yerleştirilen 111 metre uzunluğundaki, yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Türk bayrağı çekildi.





TAM KAPANMA DÖNEMİ

- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan karar uyarınca Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs’a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını da içeren "tam kapanma” dönemine girdi.

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca koronavirüsle mücadele amacıyla Rusya'dan alımı için sözleşme imzalanan Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi.

MAYIS

- İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırısında 53 Filistinli ve Anadolu Ajansı’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz yaralandı.

- Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına roket atışlarıyla karşılık verildi.

- Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 3 sezon sonra, Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek tarihinde 16. kez şampiyonluğa ulaştı.

- 59. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kupayı kazandı.

- Türkiye genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

- Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunuldu ve maket uçaklar etkisiz hale getirildi.

- Türkücü Oğuz Yılmaz, 53 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

- Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 35 düzensiz göçmen, Meriç Nehri'nde Edirne'deki sınır personeli tarafından kurtarıldı.





TAKSİM CAMİİ'NİN İBADETE AÇILMASI

- İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan cami, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

- Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Kamloops kentinde, eski bir yatılı kilise okuluna ait arazide 215 çocuk cesedi kalıntılarının olduğu mezarlık bulundu.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea oldu. Londra temsilcisi, Havertz'in golüyle Manchester City'yi yenerek tarihinde ikinci kez kupaya uzandı.

- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

HAZİRAN

- Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini verdi. Erdoğan, Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığını bildirdi.

- Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu.

- Anadolu Efes, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı.





MÜSİLAJ SEFERBERLİĞİ

- Müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı "Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği" başlatıldı.

- Mersin Valiliği, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokainin Ekvador'dan gelen gemide ve muz yüklü konteynerde bulunduğunu bildirdi.

- İran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini muhafazakar aday İbrahim Reisi kazandı.





YERLİ AŞI TURKOVAC

- Yerli koronavirüs aşısının adı "TURKOVAC" oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının üçüncü fazının ilk doz uygulamasına video konferans ile katılarak aşının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

- ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde gece yarısı çöken 13 katlı binada 98 kişi öldü.

- Kanada'nın British Columbia eyaletinde faaliyet gösteren eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulundu.

TEMMUZ

- Koronavirüs ile mücadelede kademeli normalleşme süreci başladı.

- Koronavirüs ile mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 50 milyonu geçti.

- Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.

- Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi. Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

- Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde toplam 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi.

- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.

- Rize'nin Güneysu ve Çayeli ilçeleri ile Muradiye beldesinde sel ve heyelanlar meydana geldi.

- Almanya’da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların ardından sel ve su baskınları meydana geldi.

- Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

- Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı.

- Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve ev zarar gördü.

- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı. Japonya Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilen törene 950 davetli katıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.





ORMAN YANGINLARI

- Antalya'nın Manavgat, Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çıkan orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı.

- Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilen yangın, Kadirli ilçesine kadar yayıldı.

- Adana'nın Kozan, Feke, Yüreğir, Aladağ, İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi.

- Mersin'in Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi.

- Muğla'nın Marmaris, Milas ve Köyceğiz, Bodrum ilçelerinde orman yangınlarına müdahale edildi. Marmaris’te alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir hayatını kaybetti.

- Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

- Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nedret Güvenç 91 yaşında vefat etti.

- Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli Okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı.

AĞUSTOS

- Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 ev yıkıldı, 30 evde hasar oluştu.

- Görevden affını isteyen Ziya Selçuk'un yerine, Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

- Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6 branşta madalya kazandı. boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

- Yunanistan’da birçok noktada çıkan orman yangınları büyük bir doğa felaketine neden oldu.





FUTBOLDA GELİŞMELER

- Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi transfer ettiğini açıkladı.

- UEFA Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Villarreal'e penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Chelsea, şampiyon oldu.

- Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ile Bozkurt'ta etkili olan sağanak, su baskınları ve taşkınlara yol açtı.

- Sinop'ta kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.

- Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

- Karabük'te de kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

- Kahramanmaraş'ta Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 5 Rus ve 3 Türk mürettebat hayatını kaybetti.

- Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 1297 kişi hayatını kaybetti.





TALİBAN'IN AFGANİSTAN'I ELE GEÇİRMESİ

- Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban’ın başkent Kabil’de yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla ülkesinden ayrıldı.

- Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil'den ayrıldı.

28 ŞUBAT DAVASINDA KESİNLEŞEN CEZALAR

- 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı verildi.

- 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen hükümlüler dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, emekli Tuğgeneral İdris Koralp infaz bürosundaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 16. Yaz Paralimpik Oyunları, açılış seremonisiyle resmen başladı.

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede düzenlenen terör saldırılarında 170'den fazla kişi hayatını kaybetti.

- Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

- Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ferhan Şensoy, 70 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

EYLÜL

- Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda toplam 15 madalyayla tarihinin en başarılı organizasyonunu geçirdi.

- Elon Musk’ın şirketi SpaceX "Crew Dragon" kapsülü ile 4 “amatör astronotu” yörüngeye gönderdi.

- Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

- New York’ta yeni Türkevi binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

- A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Alman Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

- Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul 2021 Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

EKİM

- Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

- Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili 8 yıl sonra geri döndüğü ülkesinde gözaltına alındı.

- HAVELSAN'ın ürettiği dikey iniş-kalkış yapabilen bulut altı İHA BAHA sınırda ilk saha testini başarıyla tamamladı.

- Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.

- Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

- Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

- Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

- Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar (72), İstanbul'da kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

YERLİ AŞIDA GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI

- Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen ve faz-3 çalışmaları devam eden koronavirüs aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve koronavirüse yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başlandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı büyükelçilerin Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, büyükelçilerin "istenmeyen adam ilan edilmeleri" için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gerekli talimatı verdiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AZERBAYCAN'DA KATILDIĞI AÇILIŞ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptı.

- Milli dalışçı Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98'inci yılına ithafen dünya rekoru için tek nefeste 100 metre dalışını Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdi. Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

- İstanbul'da yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açılışta Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operası sergilendi.





G20 LİDERLER ZİRVESİ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Nuvola Kongre Merkezi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüştü.

KASIM

- New York Belediye Başkanlığına siyahi Eric Adams seçildi. Adams, bu göreve seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.

- Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un doğusundaki Willington bölgesinde bir yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 144 kişi yaşamını yitirdi.

- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun sığınmacıları tutmayacağını açıklaması üzerine Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler Belarus üzerinden Polonya sınırına dayandı.

- Belarus Devlet Sınır Komitesi, sınır boyunda önemli bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşan 2 binden fazla göçmenin bulunduğunu bildirdi.

- Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidanlar toprakla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dikilen tüm fidanların geleceğe ve dünyaya nefes olmasını diliyorum"

- Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi İstanbul’da toplandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale 1915 Köprüsü'ne yerleştirilen son tabliyenin montajını yaptı.





SEZAİ KARAKOÇ'UN VEFATI

- Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti.

- Türksat AŞ, Fransa'daki Airbus Defence and Space (Airbus D&S) Tesisleri'nde düzenlenen törenle üretim ve test süreçleri tamamlanan Türksat 5B uydusunu teslim aldı.

- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu.

- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "EXPO 2020 Dubai"de Türk standının açılışını gerçekleştirdi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan’ı ziyaret etti.

- Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti.

- İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

- Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopterin uğradığı kazada çoğu rütbeli 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

ARALIK

- Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komitesi'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar’ı ziyaret etti.

- Japon milyarder Yusaku Maezawa, Asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılan Soyuz MS-20 uzay aracıyla uzay yolculuğuna çıktı.

- Almanya’da Federal Meclis’te yapılan oylamada başbakan seçilen Olaf Scholz, Angela Merkel'den görevi devraldı.

- ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi sonrası çok sayıda bina ve araç zarar gördü

- 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne 16 devlet ve hükümet başkanı katıldı

- Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.