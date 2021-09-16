2021 yılındaki operasyonlarda 13 ton eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında düzenlenen operasyonlarda 13 ton eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine karşı başarılı mücadelesini devam ettiriyor.

Gençleri zehirleyen ve terörü finanse eden tacirlere yönelik operasyonlar hakkında İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

13 TON EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan açıklamada, 2021 yılı içinde 143 bin 787 operasyon düzenlendiği ve bu operasyonlarda 13 ton eroin ele geçirildiği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Zehir tacirlerine büyük darbe. 2021’de yakalaması yüzde 72 artarak 13 tona ulaştı." denildi.

ELE GEÇİRİLEN DİĞER UYUŞTURUCU MADDELER

Söz konusu operasyonlarda 1 ton 64 kilo bonzai, 2 ton 130 kilo metamfetamin, 1 ton 924 kilo skunk, 3 milyon 15 bin adet hap, 4 milyon 422 bin sentetik ecza ele geçirildiği de belirtildi.