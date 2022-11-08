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    2022 - 2023 açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF - AUZEF sınav takvimi!

    AÖF ve AUZEF öğrencileri 2022 -2023 eğitim ve öğretim döneminde vize sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2022 - 2023 açıköğretim sınavları ne zaman? İşte AÖF - AUZEF sınav takvimi...
    • 08.11.2022 - 09:03
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    2022 - 2023 açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF - AUZEF sınav takvimi!

    Açıköğretim fakülteleri öğrencileri, kasım ayına girerken sınav takvimlerini merak etmeye başladı.

    AÖF ve AUZEF akademik takvimine göre 2022 - 2023 sınav süreçleri başladı.

    Binlerce açıköğretim öğrencisi yeni akademik yılın bahar ve güz dönemi sınav tarihlerini araştırıyor. İşte 2022 - 2023 AÖF ve AUZEF sınav takvimi...

    İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri

    Ara Dönem (Vize) Sınavları: 12 Kasım - 13 Kasım 2022

    Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 24 Aralık - 25 Aralık 2022

    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 04 Şubat - 05 Şubat 2023

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

    Anadolu Üniversitesi AÖF Sınav Tarihleri

    Güz dönemi ara sınav: 10 - 11 Aralık 2022

    Güz dönemi final sınav: 21 - 22 Ocak 2023

    Bahar dönemi vize sınav: 15 - 16 Nisan 2023

    Bahar dönemi final sınav: 27 - 28 Mayıs 2023

    Yaz Okulu: 19 Ağustos


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