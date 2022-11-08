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2022 - 2023 açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF - AUZEF sınav takvimi!

2022 - 2023 açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF - AUZEF sınav takvimi!

AÖF ve AUZEF öğrencileri 2022 -2023 eğitim ve öğretim döneminde vize sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2022 - 2023 açıköğretim sınavları ne zaman? İşte AÖF - AUZEF sınav takvimi...