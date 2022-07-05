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    2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Ne kadar oldu?

    Asker adaylarının merak ettiği yeni bedelli askerlik ücretleri belirlendi.Peki bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar?
    • 05.07.2022 - 08:56
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    2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Ne kadar oldu?

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon verileri  netleşti.

    Bununla birlikte asgari ücret de dahil olmak üzere maaş ve ödemelerde artış görüldü.

    Vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşların gözleri ise bedelli askerlik ücretlerine çevrildi.

    Asker adaylarının merak ettiği yeni bedelli askerlik ücretleri 2022 yılı için belirlendi.

    Bedelli askerlik ücreti Ocak-Haziran dönemi için 55 bin 194 lira olarak belirlenmişti.

    Peki 2022 bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte detaylar...

    Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

    Bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar tamamlandı.

    Bedelli ücreti 6 aylık asteğmen maaşına eşit oluyor.

    Buna göre; bedelli askerlik ücretinin Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olmasına karar verildi.

    2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? Ne kadar oldu? #1


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