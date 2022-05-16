2022 Bekçilik yazılı sınav konusu, süresi, soru dağılımı ve soru şekli

Bekçi adaylarının gireceği yazılı sınava dair detaylar merak ediliyor. İşte bekçilik sınavı soru ve konu dağılımı hakkında bilgiler...

Mahalle ve çarşı bekçisi olma hayali kuran binlerce aday, Polis Akademisi'nden gelen duyuru ile birlikte sınav detaylarını öğrendi.

Bekçilik yazılı sınavı ve bekçilik sınav giriş belgesi tarihi yayımlandı.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak.

Sınavda çıkacak konular ve soru dağılımları da belli oldu.

2022 Bekçilik yazılı sınavına girecek olan adaylar, kaç soru çıkacak, hangi konulardan soru sorulacak, sınav süresi ne kadar gibi detayları araştırmaya başladı.

Peki bekçilik sınavı kaç soru, kaç dakika? Bekçilik sınavında hangi konular çıkacak? Bekçilik sınavı konu ve soru dağılımı 2022...

Bekçilik sınavı konu ve soru dağılımı

Türkçe Ortaöğretim Düzeyi 20,

Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15,

Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15,

Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15,

Matematik Ortaöğretim Düzeyi 15,

Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi 20 soru olmak üzere toplamda 100 soru sorulacaktır.

Bekçilik sınav süresi ve soru şekli

Sınav süresi toplam 120 dakika olacaktır. Cevap kağıtları A-B olarak iki grup halinde olacaktır. Soruların cevapları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olacaktır.

Bekçilik sınavı değerlendirmesi

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.



Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.



Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.



Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.