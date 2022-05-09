2022 Bekçilik yazılı sınavı ne zaman, belli oldu mu? Ön sağlık kontrolü ve sınavlar...

2022 Bekçilik yazılı sınavı ne zaman, belli oldu mu? Ön sağlık kontrolü ve sınavlar...

Bekçi adayları, yazılı sınav tarihinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki 20221. dönem bekçi sınav tarihleri belli mi, ne zaman yapılacak? İşte ön sağlık kontrolü ve sınav detayları...

Mahalle ve çarşı bekçisi olma hayali kuran binlerce aday, Polis Akademisi'nden gelen duyuru ile birlikte heyecanlandı.

28 Nisan Perşembe gününe ait Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılı 3 bin 250 bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu.

Bekçi alımı için adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında ön başvuru yapabilecekler. E-devlet üzerinden alınan başvurularda, şartları sağlayan adaylar, ön sağlık kontrolü ve yazılı sınava girmeye hak hazanacak.

Peki 2022 bekçilik yazılı sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Bekçilik yazılı ve sözlü sınav ne zaman? 2022 1. dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

2022 bekçilik yazılı sınavı ne zaman?

2022 yılında 3 bin 250 bekçi alımı için uygulanacak olan yazılı sınav tarihi, henüz açıklanmadı.

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır. Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

Bekçilik ön sağlık kontrolü

1. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.



2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.



3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.



4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.