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    2022 doğalgaz desteği ne kadar, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

    Doğalgaz destek ödemeleri, ihtiyaç sahiplerinin merakla sorguladığı konular arasında yer alıyor. Peki 2022 doğalgaz desteği ne kadar? Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...
    • 08.11.2022 - 09:14
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    2022 doğalgaz desteği ne kadar, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

    Sosyal yardım kapsamında yer alan doğalgaz yardımı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında destek sağlanıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane başı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde artırdık." sözleri sonrası doğalgaz desteği gündeme geldi.

    Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    İhtiyaç sahibi vatandaşlar doğalgaz destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar ise “Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Ne kadar ve ne zaman yatacak?” sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

    Doğalgaz desteği ne zaman?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek ödemesiyle ilgili, "3 milyon hanenin ödemesi bu hafta içinde yapılacaktır. Doğalgaz yardımının kış dönemi ilk grup ödemesi yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir." açıklamasında bulundu.

    Doğalgaz desteği ne kadar?

    Ödeme tutarı ile ilgili “Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane başı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

    Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.'' ifadelerini kullandı.

    Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

    Doğalgaz destek ödemeleri nasıl yapılacak?

    Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

    2022 doğalgaz desteği ne kadar, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı başvuru ekranı! #1


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